Baustellen in Villach: Wo Autofahrer jetzt Geduld brauchen

In Villach stehen mehrere Baustellen an: Unter anderem ist auf der Klagenfurter Straße sowie im Kreuzungsbereich Steinwenderstraße / Tiroler Straße mit Sperren und Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Auf Villachs Straßen stehen in den kommenden Wochen einige Geduldsproben an. Betroffen ist unter anderem ein Bereich entlang der Klagenfurter Straße. Aufgrund von Grabungsarbeiten für den Breitbandausbau ist die Fahrbahn bis voraussichtlich 9. Oktober 2026 gesperrt; der Verkehr wird umgeleitet. Lediglich zur European Bike Week vom 8. bis 13. September wird die Sperre ausgesetzt.

Schienenersatzverkehr sorgt für Einschränkungen

Wer ab 21. August im Bereich des Hauptbahnhofs unterwegs ist, muss sich ebenfalls auf Einschränkungen gefasst machen: Wegen eines vorübergehenden Schienenersatzverkehrs der damit verbundenen Verlegung von Taxiaufstellflächen kommt es zu Einschränkungen am Bahnhofplatz sowie in der Zeidler-von-Görz-Straße.

Baustelle bis November

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es auch im Kreuzungsbereich Steinwenderstraße / Tiroler Straße bis zum 11. September 2026 zu Beeinträchtigungen. Parallel dazu laufen in der Pogöriacher Straße bis zur Einmündung in die Tiroler Straße Grabungsarbeiten für eine neue Wasserversorgungsleitung. Dort ist noch bis zum 6. November 2026 mit verkehrsmäßigen Behinderungen zu rechnen.