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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist der Villacher Hauptbahnhof von einer wieder anderen Perspektive und von rechts. Die Uhr und der "Hauptbahnhof"-Schriftzug sind dabei klar ersichtlich.
Im Friaul kommt es ab Samstag zu einer Sanierung des Schienennetzes. Das hat auch Auswirkungen am Villacher Hauptbahnhof.
Villach
19/08/2026
Kiss-and-Ride-Zone

Vorübergehende Änderung bei Bahnhofs-Parkplätzen in Villach

Wegen Bauarbeiten in Italien rollen ab 22. August Ersatzbusse anstelle von Zügen nach Carnia. Damit der Schienenersatzverkehr der ÖBB in Villach genug Platz hat, weichen die Taxifahrer vorübergehend auf die Kiss-and-Ride-Zone aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Zwischen dem 22. August und dem 20. September 2026 kommt es zu umfangreichen Bauarbeiten am Schienennetz zwischen Tarvis und Carnia (Italien). Aufgrund dessen richten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) vorübergehend einen Schienenersatzverkehr ein. 5 Minuten berichtete. Mehr dazu unter: Italien-Reisende aufgepasst: Gleisarbeiten sorgen für Streckensperre

Kiss-and-Ride-Parkplätze werden vorübergehend reduziert

Aufgrund der ÖBB-Ersatzbusse werden im Bereich des Busbahnhofes mehr Stellplätze für benötigt. Darum werden die Taxistellplätze vorübergehend verlegt; und zwar auf die östliche Seite des Hauptbahnhofes. Dementsprechend stehen während dieser Zeit nur drei Kiss-and-Ride-Parkplätze sowie zwei Behindertenparkplätze zur Verfügung. Auch ein Parkplatz in der Zeidler-von-Görz-Straße dient vorübergehend als Taxistellplatz.

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