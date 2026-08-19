Ab heute: Neuer Kreisverkehr in Föderlach für Verkehr freigegeben

Rund um die neue Bahnunterführung in Föderlach gibt es Neuigkeiten: Der Kreisverkehr wird am heutigen Mittwoch für den Verkehr freigegeben. Doch schon Anfang September wartet die nächste größere Einschränkung.

Auf der Großbaustelle für die neue Bahnunterführung in Föderlach geht es in die nächste Phase. Ab Mittwoch, 19. August, wird der Verkehr bereits über den neu errichteten Kreisverkehr geführt. Anfang September müssen sich Autofahrer allerdings noch einmal auf eine mehrtägige Sperre einstellen.

Grünes Licht für Kreisverkehr

Seit Februar wird in Föderlach an einem großen Straßenbauprojekt gearbeitet. Zwei Bahnübergänge sollen verschwinden, stattdessen entsteht eine Unterführung unter der Bahnstrecke zwischen Villach und Klagenfurt. Nun wird ein weiterer Teil der neuen Verkehrslösung erstmals für Autofahrer freigegeben. Wie die ÖBB in einer von der Gemeinde veröffentlichten Anrainerinformation mitteilen, erfolgt die Verkehrsführung ab Mittwoch (19. August) über den bereits neu errichteten Kreisverkehr. Damit gibt es für die Dorfplatzstraße und die Landesstraße in diesem Bereich keine Einschränkungen mehr. „Die Einbindung in die Dorfplatzstraße ist dann wieder wie gewohnt über den Kreisverkehr befahrbar“, so die ÖBB.

Umleitung Richtung Duel bleibt

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten rund um die neue Straßenführung damit allerdings noch nicht. Der Anschluss zur Dueler Straße soll laut ÖBB spätestens am 8. September fertiggestellt werden. Bis dahin muss weiterhin die provisorische Umleitungsstraße vom Bahnhof in Richtung Duel benutzt werden. Wer von der L52 Großsattlerstraße kommt, darf zudem nicht direkt links in die Dueler Straße beziehungsweise die provisorische Umleitungsstraße einbiegen. Stattdessen muss die Umkehrschleife nach dem Bahnhof genutzt werden. Auch bei der Ausfahrt aus der Dueler Straße in Richtung L52 gilt ein Rechtsabbiegegebot. Als zusätzliche Ausweichmöglichkeit steht eine Umleitung über die Dorfplatzstraße und den Föderlacherweg zur Verfügung.

Dueler Straße Anfang September komplett gesperrt

Eine größere Einschränkung wartet Anfang September: Von 3. bis einschließlich 7. September wird die Einbindung der Dueler Straße in die Landesstraße für den gesamten Verkehr gesperrt. In dieser Zeit erfolgt eine großräumige Umleitung über die Goritschacher Straße. Fußgänger sind von der Sperre laut ÖBB nicht betroffen. Nach der Freigabe sollen Fußgänger über den neu errichteten Gehweg auf der Südseite der Straße geführt werden. Für die übrigen angrenzenden Straßenzüge und Gehwege sind laut aktueller Information keine Einschränkungen vorgesehen.

Zwei Bahnübergänge sollen verschwinden

Hinter den vorübergehenden Umleitungen steckt ein Millionenprojekt. Die neue Unterführung soll künftig die beiden bestehenden Eisenbahnkreuzungen in Duel und Föderlach ersetzen. Zusätzlich entstehen ein eigener Geh- und Radweg, der neue Kreisverkehr sowie mehrere neue beziehungsweise angepasste Straßenverbindungen. Damit soll nicht nur die Sicherheit erhöht werden. Vor allem die teilweise langen Wartezeiten vor den Bahnschranken sollen nach Fertigstellung endgültig der Vergangenheit angehören. Das spielt auch angesichts des dichten Zugverkehrs auf der Strecke zwischen Villach und Klagenfurt eine wichtige Rolle.

Mehr als 21 Millionen Euro werden investiert

Die Hauptarbeiten laufen seit Februar 2026. Insgesamt investieren ÖBB und Land Kärnten rund 21,5 Millionen Euro in das Projekt. Trotz der Arbeiten bleibt der Bahnbetrieb grundsätzlich aufrecht. Die Verkehrsfreigabe der neuen Unterführung ist für Ende Juni 2027 geplant.