Hundstage mal anders: Villacherin bringt kleine Vierbeiner zusammen

Gemeinsam schnüffelt es sich einfach besser: In Villach treffen sich regelmäßig kleine Hunde samt ihren Besitzern zum gemeinsamen Spaziergang und Kennenlernen. Ins Leben gerufen hat die Runde Waltraud – gemeinsam mit Chihuahua Max

Was macht man, wenn der eigene Vierbeiner gerne Gesellschaft hätte und man selbst keine anderen Hundebesitzer kennt? Eine Villacherin hat darauf kurzerhand ihre eigene Antwort gefunden. Waltraud organisiert seit einiger Zeit regelmäßige Treffen speziell für kleine Hunde. „Mitinitiator“ der Gruppe ist ihr Chihuahua Max. Und die Idee kommt offenbar gut an. Wie uns Waltrauds Tochter Anni berichtet, erfreut sich die Gruppe mittlerweile großer Beliebtheit. Nun sollen noch mehr Villacher Hundefreunde davon erfahren.

Gemeinsam statt einsam Gassi gehen

Bei den Treffen geht es nicht um Hundetraining oder ein straffes Programm. „Im Mittelpunkt stehen Spaß, gegenseitiger Austausch und das Knüpfen neuer Bekanntschaften – sowohl für Mensch als auch Tier“, schildert Waltrauds Tochter. Kleine Hunde können Artgenossen kennenlernen und miteinander Zeit verbringen, während ihre Besitzer Gelegenheit haben, neue Kontakte zu knüpfen. Damit das Ganze für alle Beteiligten entspannt bleibt, gibt es allerdings eine wichtige Voraussetzung: Die teilnehmenden Hunde sollten gut sozialisiert sein und sich mit ihren Artgenossen vertragen.

Vom Silbersee bis St. Leonhard

Einen fixen Treffpunkt gibt es bewusst nicht. Orte und Termine wechseln, damit Abwechslung geboten wird und möglichst viele Interessierte einmal dabei sein können. Bewährt haben sich bislang unter anderem die Hundefreilaufzone St. Leonhard und der Silbersee. Wann und wo das nächste Kleinhunde-Treffen stattfindet, wird jeweils über eine eigene WhatsApp-Gruppe bekanntgegeben. Dort können sich Interessierte unkompliziert über die kommenden Termine informieren.