Doppelter Grund zum Feiern: Feuerwehr lädt zum Dorffest ein

Wenn rund ums Rüsthaus die Musik spielt und Kirchtagssuppe aufgetischt wird, ist in Tschinowitsch-Turdanitsch wieder Dorffest-Zeit. Am 5. September wird gefeiert – und heuer steht etwas Besonderes an.

Feststimmung rund ums Rüsthaus: Am Samstag, 5. September 2026, lädt die Freiwillige Feuerwehr Tschinowitsch-Turdanitsch wieder zu ihrem traditionellen Dorffest in der Bärengrabenstraße. Neben Live-Musik und Kulinarik gibt es heuer auch einen besonderen Anlass zu feiern.

Buntes Programm

Los geht es bereits um 11.30 Uhr mit einem Festakt und der Segnung des Zubaus. Ab 12 Uhr startet dann das eigentliche Dorffest beim Rüsthaus. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das „Trio zu Viert“. Aufgetischt werden unter anderem Kirchtagssuppe und Schweinsbraten. Für die jüngeren Besucher gibt es eine Hüpfburg. Um 17 Uhr steht außerdem die Verlosung der Tombola auf dem Programm. Der Eintritt zum Dorffest ist frei.