Elf Autoreifen aus der Drau gefischt: „Es macht mich traurig“

Große Aufräumaktion an der Drauschleife: Der gebürtige Villacher Philipp Moser fischte gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Sohn elf Autoreifen sowie einen Benzinkanister aus dem Wasser.

Wie berichtet, organisierte der gebürtige Villacher Philipp Moser in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wernberg eine Reinigungsaktion im Bereich der Drauschleife. Am Mittwoch, dem 19. August 2026, ging es los. Gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Sohn paddelte er hinaus aufs Wasser, um elf Autoreifen und einen Benzinkanister aus der Drau zu holen. „Wir waren etwa zwei Stunden auf dem Wasser“, berichtet der inzwischen in Graz lebende Fitnesstrainer. Einer nach dem anderen wurden die Altreifen zu einer vereinbarten Sammelstelle gebracht. Dort werden sie nun von Gemeindemitarbeitern abtransportiert und fachgerecht entsorgt.

© Philipp Moser, SUP Atlas Philipp Moser holte mit Bruder und Sohn elf Autoreifen und einen Benzinkanister aus der Drau.

Aktion für Kärntens Natur

„Es macht mich traurig und auch wütend, wenn ich solche vermeintlich mutwillig abgeladenen Müllhaufen mitten in unberührter Natur sehe“, erklärt Philipp nun im Gespräch mit 5 Minuten. Er würde sich wünschen, dass sich mehr Leute proaktiv um ihre Umwelt kümmern und dort eine Vorbildfunktion übernehmen, wo es anderen egal zu sein scheint. „Wer selbst so eine Wasserreinigungsaktion starten möchte, kann sich gerne an mich wenden!“

© Philipp Moser, SUP Atlas | Die geborgenen Altreifen wurden einzeln zur vereinbarten Sammelstelle transportiert.