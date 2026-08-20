Geier Lenny als Amor: Paar verlobt sich in der Adlerarena Landskron

Ein Moment, der für immer bleibt: Inmitten einer Greifvogelschau der Adlerarena Landskron ging Christopher vor seiner Autumn auf die Knie und stellte ihr die Fragen aller Fragen ...

„Autumn und Christopher sind langjährige Fans der Adlerarena Landskron“, erzählt Franz Schüttelkopf gegenüber 5 Minuten. „Die beiden sind Amerikaner und jedes Jahr, wenn sie ihre Verwandten in Kärnten besuchen, schauen sie auch bei uns vorbei. Daher hatte der Bräutigam die Idee, ihr einen Heiratsantrag während einer unserer Greifvogelschauen zu machen“, so der Chef der Adlerarena in Landskron.

Geier Lenny sorgt für besondere Überraschung

Gesagt, getan! „Wir haben die Ringbox im Straußenei des Schmutzgeiers Lenny versteckt“, berichtet Schüttelkopf. Als dieser das Ei zerschlug, in dem sich natürlich auch eine Belohnung für den Greifvogel befand, wurden zunächst Christopher und dann auch Autumn auf die Bühne gebeten. Dort ging er vor ihr auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. „Sie hat natürlich Ja gesagt“, freut sich das gesamte Team der Adlerarena und betont: „Solche Momente zeigen uns, warum wir diesen Job lieben.“