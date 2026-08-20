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/ ©zVg. / Adlerarena Landskron
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt, wie Christopher vor Autumn auf die Knie geht und wie sich die beiden anschließend glücklich in den Armen liegen.
Christopher machte Autumn in der Adlerarena Landskron einen Heiratsantrag.
Landskron
20/08/2026
Heiratsantrag
#goodnews

Geier Lenny als Amor: Paar verlobt sich in der Adlerarena Landskron

Ein Moment, der für immer bleibt: Inmitten einer Greifvogelschau der Adlerarena Landskron ging Christopher vor seiner Autumn auf die Knie und stellte ihr die Fragen aller Fragen ...

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)
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Autumn und Christopher sind langjährige Fans der Adlerarena Landskron“, erzählt Franz Schüttelkopf gegenüber 5 Minuten. „Die beiden sind Amerikaner und jedes Jahr, wenn sie ihre Verwandten in Kärnten besuchen, schauen sie auch bei uns vorbei. Daher hatte der Bräutigam die Idee, ihr einen Heiratsantrag während einer unserer Greifvogelschauen zu machen“, so der Chef der Adlerarena in Landskron.

Geier Lenny sorgt für besondere Überraschung

Gesagt, getan! „Wir haben die Ringbox im Straußenei des Schmutzgeiers Lenny versteckt“, berichtet Schüttelkopf. Als dieser das Ei zerschlug, in dem sich natürlich auch eine Belohnung für den Greifvogel befand, wurden zunächst Christopher und dann auch Autumn auf die Bühne gebeten. Dort ging er vor ihr auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. „Sie hat natürlich Ja gesagt“, freut sich das gesamte Team der Adlerarena und betont: „Solche Momente zeigen uns, warum wir diesen Job lieben.“

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