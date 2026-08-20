Gewitter- und Sturmgefahr: Freiluft-Party in Villach muss abgesagt werden

Eigentlich sollte am Freitag italienisches Urlaubsfeeling auf dem Villacher Rathausplatz aufkommen. Doch daraus wird nichts: Wegen der drohenden Gewitter fällt die Italo-Latino-Party vorerst ins Wasser.

Wer sich am Freitag, 21. August, auf italienische Sommerhits und Latin-Beats in der Villacher Beachzone gefreut hat, wird leider enttäuscht. Wie die Stadt Villach am Donnerstag bekannt gibt, muss die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Wettervorhersage verschoben werden.

Gewitter und Sturmböen angekündigt

Die Entscheidung kommt angesichts der Wetterprognosen wenig überraschend. Wie berichtet, könnte sich noch am Donnerstag eine Superzelle über Kärnten entladen. Laut GeoSphere Austria sind Starkregen, Hagel und heftige Sturmböen möglich, besonders das Gailtal, Drautal und der Raum Villach könnten betroffen sein.

Italo-Latino-Party wird im September nachgeholt

Doch aufgeschoben heißt nicht aufgehoben: Am 5. September soll die Italo-Latino-Party nachgeholt werden. An diesem Tag wird Aaron Paris wie geplant mit italienischen Sommerhits und Latin-Beats für Stimmung und eine Tanzfläche unter freiem Himmel sorgen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.