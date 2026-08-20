Villacher Eishockey-Talent jagt großen Traum: „Bin nur ein bisschen nervös“

Mit nur 19 Jahren lässt Leon Krammer Familie, Freunde und Villach hinter sich, um in den USA seinem Eishockey-Traum nachzujagen. Ein Stück Kärnten würde er dabei am liebsten im Koffer verstecken.

Mit 19 Jahren packt Leon Krammer seine Sachen und verlässt Villach, um in den USA seinem großen Traum ein Stück näherzukommen. Ende August hebt sein Flieger ab, ab September steht der Verteidiger für die Northern Cyclones auf dem Eis. Mit 5 Minuten spricht er über sein nahendes Abenteuer über dem großen Teich.

„Nur ein bisschen nervös“

Tausende Kilometer von Familie und Freunden entfernt will sich Leon Krammer in Nordamerika im Eishockey beweisen. Nerveln tut der junge Villacher kaum: „Ich bin nur ein bisschen nervös, viel mehr vorfreudig“, erzählt der 19-Jährige gegenüber 5 Minuten. Dass es Krammer nun in die USA verschlägt, wurde in Schweden besiegelt. Dort nahm der junge Verteidiger an einem sogenannten Showcase teil. Bei solchen Veranstaltungen können sich Nachwuchsspieler in Trainings und Spielen vor Scouts präsentieren. Genau das gelang dem Villacher. „Ein Scout hat zugeschaut und dann hab ich Angebote gekriegt“, erzählt er. Und zwar nicht nur eines: Neben den Northern Cyclones zeigten auch die RoughRiders, die Hampton Roads Whalers und die Connecticut Junior Rangers Interesse an ihm.

©zVg Leon Krammer stand jahrelang für die Villacher Adler auf dem Eis.

Northern Cyclones machten das Rennen

Krammer entschied sich schließlich für die Northern Cyclones, die in Hudson im US-Bundesstaat New Hampshire unweit von Boston ihre Heimstätte haben. Dort wird er künftig in der National Collegiate Development Conference (NCDC), einer nordamerikanischen Nachwuchsliga, auf dem Eis stehen.

„Ich will gleich einmal zeigen, was ich kann“

Der Schritt über den Atlantik soll für den 19-Jährigen vor allem eines sein: ein Sprungbrett. „Ich will gleich einmal zeigen, was ich kann, mich gut weiterentwickeln und dann nächstes Jahr hoffentlich irgendwo einen Vertrag kriegen, vielleicht auch im Collegehockey“, erklärt er. In seinem neuen Verein bekommt der junge Villacher Siegesprämien, aber das große Geld macht er dort nicht. „In der Liga verdiene ich noch nicht genug zum Leben, es ist eher eine Chance für Weiterentwicklung“, schildert er. Seine Unterkunft in den USA muss er nämlich selbst bezahlen. Andere Kosten rund um den Spielbetrieb übernimmt hingegen sein neuer Verein. Dazu zählen laut Krammer etwa die Ausrüstung und Flüge während der Saison.

©zVg Für Leon Krammer beginnt in wenigen Tagen ein großes Abenteuer in den USA.

Vom VSV-Nachwuchs in die USA

Seine Eishockey-Wurzeln liegen in Villach. Krammer durchlief den Nachwuchs des Villacher SV bis zur U20 und verbrachte damit einen großen Teil seiner bisherigen Eishockeylaufbahn bei den Adlern. Nun wartet eine Mannschaft mit vielen neuen Gesichtern. „In den ganzen neuen Leuten, mit denen ich dann zusammenspiele“, sieht der 19-Jährige auch eine der größten Umstellungen. Und natürlich wird die Entfernung nach Hause eine Rolle spielen: „Meine Familie und Freunde werde ich jedenfalls vermissen.“

Großer Traum „wird sich wahrscheinlich nicht mehr ganz ausgehen“

Und wohin soll die Reise sportlich einmal führen? Beim großen Traum muss Krammer nicht lange überlegen: „Der Traum ist natürlich immer NHL, aber das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ganz ausgehen“, sagt er selbstkritisch. Aufgeben kommt deshalb aber keineswegs infrage. „Plan B wäre, dass ich vom Eishockey leben kann.“

Ein Stück Heimat in der Fremde

Und den ersten Schritt in Richtung seines großen Traums macht er schon bald: Am 30. August fliegt der 19-Jährige in die USA, ehe am 1. September die erste Trainingswoche startet. Zwischen Eishockeyausrüstung und allem, was man für einen längeren Aufenthalt in Amerika braucht, könnte im Gepäck dann vielleicht auch ein kleines Stück Heimat landen. Denn auf die Frage, was unbedingt aus Kärnten mitmüsse, fällt Krammer sofort ein: „Eigentlich würd ich gern einen Speck mitnehmen.“