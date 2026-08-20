Große Peter-Alexander-Show steigt in Velden – mit prominenten Gästen

Nicht nur wegen seiner Musik, sondern auch wegen seiner legendären Samstagabendshows ist er bis heute unvergessen: Anlässlich des 100. Geburtstags von Peter Alexander wird der große Entertainer Anfang September in Velden gefeiert.

Am Freitag, 4. September 2026, steht im Casineum Velden alles im Zeichen des österreichischen Sängers, Schauspielers und Entertainers Peter Alexander. Das Allroundtalent wäre heuer nämlich 100 Jahre alt geworden. Mit „100 Jahre Peter Alexander – Die Show“ will Veranstalter Chris Kaye an jene Fernsehshows erinnern, mit denen Alexander über Jahrzehnte ein Millionenpublikum unterhielt.

Udo Wenders und Otto Retzer mit dabei

Dabei sollen nicht nur bekannte Lieder von Peter Alexander zu hören sein. Auch Sketche und humorvolle Einlagen greifen das Konzept seiner früheren TV-Shows auf. Chris Kaye übernimmt dabei die Rolle des Entertainers. Unterstützung bekommt er von mehreren prominenten Gästen. Mit dabei sind der Kärntner Schlagersänger Udo Wenders, Regisseur und Schauspieler Otto Retzer sowie Emely Myles, Marilene Novak und Ronald Tettinek. „Wir wollen die Zuschauer nicht nur an Peter Alexander erinnern, sondern sie für einen Abend mitten hinein in seine große Fernsehwelt nehmen“, erklärt Chris Kaye die Idee hinter der Show.