VSV unter Zugzwang: Gegen Dresden soll der erste Sieg gelingen

Zweimal gingen die Adler in der Vorbereitung bereits als Verlierer vom Eis. Am Freitag soll sich das ändern: Beim ersten Heimauftritt gegen Dresden wartet nicht nur ein starker Gegner, sondern auch ein alter Bekannter.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Preseason wartet auf den VSV am Freitag (21. August) das erste Heimspiel der Vorbereitung. Um 19.15 Uhr empfangen die Adler die Dresdner Eislöwen in der Villacher Stadthalle. Nach dem enttäuschenden Auftritt zuletzt in Zell am See soll vor den eigenen Fans eine deutliche Leistungssteigerung her.

Adler wollen Sieg im ersten Heimspiel

Vor allem bei Intensität, Laufbereitschaft und Konsequenz wollen die Blau-Weißen zulegen. Die Fehler aus den ersten Vorbereitungsspielen wurden laut Verein in den vergangenen Tagen aufgearbeitet. Gegen Dresden soll die neu formierte Mannschaft nun erstmals über 60 Minuten zeigen, welches Potenzial in ihr steckt – und nach Möglichkeit den ersten Sieg der Preseason einfahren.

Helewka zurück auf Villacher Eis

Für zusätzliche Brisanz sorgt die Rückkehr von Adam Helewka. Der Kanadier spielte in der vergangenen Saison noch für den VSV und war mit 27 Toren und 22 Assists einer der produktivsten Villacher. Im Sommer wechselte er zu den Dresdner Eislöwen, die nach ihrem Abstieg aus der DEL in der kommenden Saison wieder in der DEL2 antreten.

So steht es personell beim VSV

Personell gibt es bei den Adlern positive Nachrichten: Alex Wall und Maximilian Rebernig dürften ins Line-up zurückkehren, auch Paolo Wieltschnig könnte erstmals in dieser Preseason zum Einsatz kommen. Weiterhin fehlen werden Kapitän Alexander Rauchenwald nach seinem Kreuzbandriss sowie Neuzugang Joseph Cramarossa aufgrund einer Unterkörperverletzung. Auch mehrere junge VSV-Talente sollen gegen Dresden wieder ihre Chance bekommen.