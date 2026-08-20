Villacher Leichtathletiknachwuchs freut sich über 1.000 Euro

Das Geld soll in die Nachwuchsarbeit fließen. Übergeben wurde die Unterstützung von Michael Kummerer von MJK Sportmarketing und UNIQA-Marketingleiter Christian Snurer. Der LC Villach wurde 1982 von den ehemaligen Spitzensportlern Wolfgang Miklautsch, Hans Pribernig, Peter Sternad, Gert Weinhandl und Karl Woschitz gegründet. Im Laufe der Jahrzehnte waren zahlreiche bekannte österreichische Leichtathleten für den Verein aktiv. Dazu zählen etwa die frühere 800-Meter-Europameisterin Stephanie Graf, Langstreckenläufer Dietmar Millonig und Marathonläufer Roman Weger. Neben dem Spitzensport widmet sich der Verein dem Breiten- und insbesondere dem Nachwuchssport. Die nun übergebenen 1.000 Euro sollen genau dort eingesetzt werden.

©Martina Albel Das Geld soll für die Nachwuchsarbeit beim LC Villach eingesetzt werden.