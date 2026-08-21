„Nichts ging mehr“: LKW steckte auf schmaler Gemeindestraße fest

Verkehrschaos herrschte am Donnerstag in der Abstimmungsstraße zwischen Maria Gail und Turdanitsch/Tschinowitsch. Ein LKW dürfte fehlgeleitet worden sein und hing an einer Abzweigung fest. "Da ging nichts mehr!"

Ein Lastwagenfahrer manövrierte sich am Donnerstagabend auf der Abstimmungsstraße zwischen Maria Gail und Turdanitsch/Tschinowitsch in eine missliche Lage. Der Lenker – dem Kennzeichen nach aus dem Ausland – hing auf einer Abzweigung fest. Der Mann konnte mit dem Autotransporter vor noch zurück. Ein Anrainer beobachtete die skurrilen Szenen. Er vermutet, dass der LKW-Fahrer eventuell von einem Navigationsgerät fehlgeleitet wurde.

©Leserfoto Der Lastwagenfahrer kam weder vor noch zurück.

LKW legt Abstimmungsstraße lahm

„Da ging nichts mehr!“, berichtet der Augenzeuge gegenüber 5 Minuten. Letztendlich wurden aber weder Polizei noch Feuerwehr benötigt. Die Verkehrsteilnehmenden konnten das Problem mit klugen Fahrmanövern selbst lösen. „Viele schalteten in den Rückwärtsgang und nahmen Umwege in Kauf, um die Abzweigung zu umfahren.“ So blieben dem Lenker genug Zeit und Raum, um sich aus dem Schlamassel zu befreien.

©Leserfoto Durch das geschickte Ausweichen anderer Lenker konnte sich der Fahrer selbst aus der Lage befreien.