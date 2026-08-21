Schlechtwetter: Finale des Villacher After Work Markets fällt vorerst ins Wasser

Vier gut besuchte After Work Markets gab es heuer bereits am Hans-Gasser-Platz in Villach. Das letzte Event muss nun jedoch aufgrund des angekündigten Schlechtwetters verschoben werden.

Schlechtwetter durchkreuzt die Pläne für den Villacher After-Work-Market: Wegen der vorhergesagten Gewitter kann das für den 21. August 2026 angesetzte Finale vorerst nicht am Hans-Gasser-Platz stattfinden und muss verschoben werden. Ein herber Schlag – speziell für Schlagerfans – denn mit Udo Wenders hat sich ein prominenter Gast angekündigt.

Schlagermotto

Das Event rund um das Motto „Schlager und Oldies“ wird nun auf den 4. September verlegt. An diesem Ausweichtermin erwartet die Besucher von 17 bis 23 Uhr wie gewohnt Bewirtung durch Ljubica Karajica (Cafe Glück) und Martin Pohl (Lokal Stern) sowie eine Prämierung des besten Retro-Outfits.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2026 um 09:51 Uhr aktualisiert