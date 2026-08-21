Aus Feuer wird Bewegung: Alpen-Aktion am Dobratsch ändert Namen

Aus "Feuer in den Alpen" wird heuer erstmals "Alpen in Bewegung": Die internationale Veranstaltungsreihe findet heuer am 29. August statt. Am Dobratsch setzten die Organisatoren wieder auf eine umweltfreundliche Feuerpyramide.

Vor drei Jahren ging der Naturpark Dobratsch mit gutem Beispiel voran, nun zieht der gesamte Alpenraum nach: Wegen des Klimawandels und der steigenden Waldbrandgefahr heißt die internationale Veranstaltungsreihe „Feuer in den Alpen“ ab sofort „Alpen in Bewegung“. Die Aktion findet heuer am 29. August statt und setzt bereits zum 33. Mal ein Zeichen für die Erhaltung des natürlichen und kulturellen Erbes der Alpen.

Alter Brauch wird am Dobratsch neu belebt

Die Aktion soll auf die durch den Menschen verursachten Gefahren und die fortwährende Zerstörung des Alpenraums aufmerksam machen. Passend dazu referiert Hannes Burger, Gebietsbauleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung, über Naturgefahren. Zudem belebt Umweltaktivist und Naturpark-Mitbegründer Josef „Sepp“ Götz einen mittelalterlichen Brauch neu: Er bringt die „Mazze“ auf den Dobratsch, eine Baumwurzel, in die Besucher als Symbol für Mitbestimmung Nägel mit ihren Wünschen und Forderungen einschlagen können.

Termin: „Alpen in Bewegung“ Samstag, 29. August 2026

Beginn: 19 Uhr

Villacher Alpenstraße, Parkplatz 11 (Rosstratte)

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2026 um 12:18 Uhr aktualisiert