Erstmals übernimmt Kärntner Ärztin Spitze der Schlafmedizin

Angelika Kugi ist neue Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung (ÖGSM). Damit steht erstmals eine Ärztin aus Kärnten an der Spitze der österreichischen Fachgesellschaft.

Angelika Kugi ist stellvertretende Leiterin des Schlaflabors an der Abteilung für Innere Medizin im LKH Villach und baute das Schlaflabor mit auf. Ihre Schwerpunkte liegen unter anderem auf schlafbezogenen Atmungsstörungen, der Schlafapnoe sowie der Genderthematik. „Schlaf ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesundheit und wird leider noch immer unterschätzt. Schlafstörungen können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und auch mit zahlreichen anderen Erkrankungen in Zusammenhang stehen“, so Kugi.

Neue Präsidentin will Schlafmedizin voranbringen

Ob Prävention, Diagnostik oder Therapie – Schlafmedizin ist ein Schnittpunkt zahlreicher Disziplinen. Genau deshalb fokussiert sich die frisch gewählte Präsidentin auf eine engere interdisziplinäre Kooperation und den fachlichen Dialog. „Mein Ziel ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung eines gesunden Schlafes weiter zu stärken und die Schlafmedizin in Österreich weiterzuentwickeln.“

Neue Aufgaben für Kugi

In ihrer neuen Funktion zeichnet sich Kugi in den kommenden zwei Jahren für die Weiterentwicklung des Fachbereichs, die Aus- und Fortbildung, die Forschungsförderung sowie die Vernetzung der verschiedenen Disziplinen verantwortlich. Dass das LKH Villach in der österreichischen Schlafmedizin eine Schlüsselrolle spielt, unterstrich auch die 34. Jahrestagung der ÖGSM im heurigen Frühjahr 2026, welche ebenfalls in der Draustadt stattfand.