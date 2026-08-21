Bauarbeiten und Co.: Hier kommt es in Villach zu Sperren und Umleitungen

Autofahrer aufgepasst: In Villach kommt es in bestimmten Bereichen zu Sperren und Umleitungen. Hier bekommst du einen Überblick.

An einigen Stellen im Stadtgebiet sorgen Fahrbahnsanierungen, Leitungsarbeiten und ein temporärer Schienenersatzverkehr für Sperren und Umleitungen.

Asphalt wird erneuert

Der Asphalt (Fahrbahn und Gehweg) entlang der Pogöriacher Straße vom Kreuzungsbereich mit der B 86 Villacher Straße (Tiroler Straße) bis zum Kreuzungsbereich mit dem Goritschacher Weg wird erneuert. Daher kommt es vom 24. August bis zum 24. September 2026 während der Vorarbeiten zu einer Einbahnführung Fahrtrichtung B 86 Villacher Straße (Tiroler Straße) und während der Asphaltierungsarbeiten zu einer Sperre. Der genaue Zeitpunkt der Sperre wird noch bekannt gegeben, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Grabungsarbeiten ab dem 24. August

Grabungsarbeiten für die Kärnten Netz GmbH im Waldweg führen vom 24. August bis zum 18. September 2026 zu einer Sperre. Eine Umleitung wird eingerichtet, heißt es weiter vonseiten der Stadt weiter.

Temporärer Schienenersatzverkehr

Ein temporärer Schienenersatzverkehr und die damit verbundene Verlegung von Taxiaufstellflächen führen am Bahnhofplatz und in der Zeidler-von-Görz-Straße bis zum 21. September 2026 zu Verkehrsbehinderungen.