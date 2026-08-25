Strafe droht: Füttern von Enten und Schwänen verboten

Immer wieder werden Enten und Schwäne gefüttert. Villachs Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE) macht deshalb auf das bestehende Fütterungsverbot aufmerksam: "Das Füttern kann sogar zum Tod der Vögel führen."

„In der jüngeren Vergangenheit wurden immer wieder Menschen beobachtet, die Schwäne gefüttert haben“, erklärt Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE). Zuletzt auch beim Panoramabeach am Faaker See. Darum verweist der Umwelt- und Naturschutzreferent auf das bestehende Fütterungsverbot und betont: „Menschliche Nahrung ist für die Mägen der Wildtiere nicht geeignet, das Füttern kann sogar bis zum Tod der Vögel führen. Außerdem verändert das Füttern ihr natürliches Verhalten, sie verlernen es, selbst nach gesunder Nahrung zu suchen.“

©Verantwortung Erde Am Foto: Stadtrat Sascha Jabali Adeh

Geldstrafen möglich

Tatsächlich kann das Füttern von Wasservögeln gemäß einer Verordnung sogar mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Denn: Übermäßiges Füttern kann auch die Nährstoffbelastung des Gewässers erhöhen, zudem führt eine durch Futter angelockte größere Ansammlung von Wasservögeln zu mehr Kot im Bereich der Liegewiesen und Uferzonen. „Diese Tatsache kann auch hygienische Probleme verursachen“, betont Jabali. Auch Eltern werden gebeten, ihre Kinder entsprechend zu sensibilisieren.