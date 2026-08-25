Gelebte Handwerkskunst in Villach: 66 Aussteller präsentieren ihr Können

Vom 27. bis zum 29. August verwandelt sich die Villacher Innenstadt rund um die Stadthauptpfarrkirche in eine Bühne für gelebte Handwerkskultur und Kreativität.

Das Angebot der Kunsthandwerkerinnen sowie Kunsthandwerker reicht von Erzeugnissen aus Holz, Glas, Keramik und Filz bis hin zu Werkstücken aus Seife, Stein und Metall.

Das Angebot der Kunsthandwerkerinnen sowie Kunsthandwerker reicht von Erzeugnissen aus Holz, Glas, Keramik und Filz bis hin zu Werkstücken aus Seife, Stein und Metall.

Bereits zum vierten Mal findet dort der Handwerkskunstmarkt statt, auf dem 66 Kärntner Ausstellerinnen und Aussteller ihr Können und ihre Werke präsentieren. Organisiert wird die Veranstaltung von der Wirtschaftskammer sowie der Landesinnung, unterstützt von der Stadt Villach.

Holz, Glas, Keramik und mehr

Das Angebot der Kunsthandwerkerinnen sowie Kunsthandwerker reicht von Erzeugnissen aus Holz, Glas, Keramik und Filz bis hin zu Werkstücken aus Seife, Stein und Metall. Neben den fertigen Produkten erhalten die Besucherinnen und Besucher direkte Einblicke in traditionelle wie auch moderne Handwerkstechniken. Ergänzt wird das Programm durch Schnupperwerkstätten für Kinder sowie einen eigenen Bereich für Upcycling-Produkte. Marktreferent Stadtrat Christian Pober hebt den Wert des Marktes hervor: „Dieser Markt ist sowohl ein wichtiges Schaufenster für die heimischen Produzenten als auch ein Erlebnis für alle Besucherinnen und Besucher von Villach.“

Erhöhtes Interesse

Auch Adolf Pobaschnig, Landesinnungsmeister und Organisator des Marktes, verweist auf das wachsende Interesse der Gäste: „Wir bemerken reges und jedes Jahr ein erhöhtes Interesse an der Herstellung von Produkten. Unsere Kund:innen wollen einfach wissen, wie schöne Ideen per Handwerk verwirklicht werden.“ Stattfinden wird der Handwerkskunstmarkt am Oberen und Unteren Kirchenplatz in Villach. Die Öffnungszeiten sind am Donnerstag, 27. August, von 9 bis 18 Uhr, am Freitag, 28. August, von 9 bis 20 Uhr und am Samstag, 29. August, von 9 bis 13 Uhr.