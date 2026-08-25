HTL Villach trauert: Ehemaliger Schulleiter im 93. Lebensjahr verstorben

Wilfried Samitz war in der HTL Villach als Abteilungsvorstand sowie provisorischer Leiter tätig. Nun ist er im 93. Lebensjahr verstorben. Seine Familie nimmt Abschied.

Wilfried Samitz hat über zwei Jahrzehnte lang die Ausbildung an der HTL Villach geprägt. Der langjährige Abteilungsvorstand der HTL Villach und frühere provisorische Schulleiter ist am 15. August im 93. Lebensjahr verstorben.

Leitung der HTL Villach

Als Abteilungsvorstand für Tiefbau gab er sein Wissen an Generationen von Schülerinnen und Schülern weiter., wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Im Jahr 1993 übernahm Samitz schließlich provisorisch die Leitung der HTL Villach und stand ein Jahr lang an der Spitze der Schule. Auf der Trauerparte beschreibt ihn seine Familie als „Gedächtnisgenie, provokant, auf der Suche nach der Wahrheit“.

Verabschiedung am Freitag

Möglichkeiten zum Abschiednehmen bestehen am 28. August von 10 bis 19 Uhr in der Aussegnungshalle in Lieseregg. „Die Urnenbeisetzung findet später im engsten Familienkreis statt“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2026 um 19:10 Uhr aktualisiert