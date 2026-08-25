LC Villach räumte Medaillen bei Kärntner Berglaufmeisterschaften ab

Michaela Zwerger holte bei den Kärntner Berglaufmeisterschaften am Dreiländereck Bronze und siegte in der Klasse W60. Auch Wolfgang Zwerger war erfolgreich und lief auf den zweiten Platz der M60.

Am Samstag, dem 22. August, dienten die Hänge des Dreiländerecks als Kulisse für die Kärntner Berglaufmeisterschaften. Auf der 5 Kilometer langen Distanz hatten die Athleten rund 800 Höhenmeter zu überwinden.

Starke Leistung

Für den LC Villach gingen Michaela und Wolfgang Zwerger an den Start. Michaela Zwerger zeigte eine starke Leistung und erreichte das Ziel mit einer Zeit von 48:55,5 Minuten als drittschnellste Frau.

Sieg in der Altersklasse

Zugleich entschied sie die Wertung der Klasse W60 für sich. Ein gelungenes Rennen zeigte ebenso Wolfgang Zwerger, der sich in der Altersklasse M60 den zweiten Rang sicherte.