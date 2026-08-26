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Das Bild auf 5min.at zeigt einen zerstörten Snackautomaten in Drobollach.
Gestern plünderten unbekannte Täter einen Snack- und Getränkeautomaten in Drobollach am Faaker See.
Drobollach am Faaker See
26/08/2026
Vandalismus

Unbekannte plünderten Snack- und Getränkeautomat in Drobollach

Gestern kam es am frühen Abend zu einem Vorfall in Drobollach am Faaker See. Die Scheibe eines Snack- und Getränkeautomaten wurde eingeschlagen, auch wurden Waren gestohlen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Zu dem Vorfall kam es in Drobollach am Faaker See an einer Kreuzung. Gegenüber 5 Minuten heißt es: „Es muss zwischen 16 und 20 Uhr passiert sein.“ Bislang Unbekannte brachen in einen Getränke- und Snackautomaten ein.

Polizei war vor Ort

Dafür wurden zwei Scheiben, zum einen die Sicherheitsscheibe und zum zweiten Plexiglas eingeschlagen. Auch die Polizei wurde verständigt. „Es wurden diverse Waren, die sich im Apparat befanden, wie Getränke und Süßigkeiten gestohlen“, wird abschließend noch mitgeteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 07:37 Uhr aktualisiert
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