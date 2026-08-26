Süße Schmankerln und Live-Musik beim Streuobstfest am Villacher Rathausplatz

Am Freitag, dem 2. Oktober 2026, verwandelt sich der Rathausplatz von 10 bis 15 Uhr in einen Schauplatz für regionale Vielfalt. Bei dem Streuobstfest für Groß und Klein erwartet die Besucher ein abwechslungsreich

Ein besonderes Highlight ist die Ausstellung alter Apfel- und Birnensorten. Wer eigenes Obst im Garten hat und die genaue Sorte nicht kennt, kann dieses direkt vor Ort von Experten kostenlos bestimmen lassen. Wer selbst geerntete Äpfel und Birnen bestimmen lassen möchte, sollte mindestens fünf bis zehn unterschiedliche Exemplare pro Baum zum Streuobstfest mitbringen, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit.

Vortrag, Live-Musik und freier Eintritt

Für Unterhaltung sorgt ein Live-Musik-Duo mit Liedermacher Martin Sadounik am Akkordeon und David Wedenig am Saxofon. Auch kulinarisch hat das Fest mit süßen, herbstlichen Schmankerln zum Verkosten einiges zu bieten. Als Auftakt findet bereits am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, um 18 Uhr im lebensRAUM der Vortrag „(Streu-) Obstgärten als Oasen der Vielfalt“ statt. Eine Anmeldung hierfür ist über die Webseite erforderlich. Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung ist frei.