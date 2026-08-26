Kelag Energie übernimmt Biomasseheizkraftwerk in der Unteren Fellach

Das Heizkraftwerk kann bis zu 70 Millionen Kilowattstunden Wärme aus Biomasse in das Netz der Kelag Energie & Wärme in Villach einspeisen und Ökostrom für bis zu 6.000 Haushalte erzeugen.

Das Heizkraftwerk kann bis zu 70 Millionen Kilowattstunden Wärme aus Biomasse in das Netz der Kelag Energie & Wärme in Villach einspeisen und Ökostrom für bis zu 6.000 Haushalte erzeugen.

Dieses bisher von einem Partnerunternehmen betriebene Biomasse-Heizkraftwerk ist eine wichtige Säule für die Fernwärmeversorgung für die Kunden in der Stadt Villach, heißt es in einer Aussendung. Das Heizkraftwerk kann bis zu 70 Millionen Kilowattstunden Wärme aus Biomasse in das Netz der Kelag Energie & Wärme in Villach einspeisen und Ökostrom für bis zu 6.000 Haushalte erzeugen. „Ab Mitte September werden wir das Biomasse-Heizkraftwerk Untere Fellach mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreiben“, erläutert Adolf Melcher, Sprecher der Geschäftsführung der Kelag Energie & Wärme. „Diese Übernahme unterstreicht unser nachhaltiges Bekenntnis zum Fernwärmestandort Villach, einem unserer leistungsfähigsten und nachhaltigsten Fernwärmesysteme.“

Fernwärmesystem Villach-Arnoldstein

„Über unser fast 200 km langes Fernwärmesystem liefern wir rund 270 Millionen Kilowattstunden grüne und nachhaltige Wärme an unsere Kundinnen und Kunden in Villach und in Arnoldstein“, erklärt Melcher. „Für dieses komplexe Fernwärmesystem nutzen wir verschiedene Wärmequellen, die regional verfügbar, ökologisch sinnvoll und technisch effizient sind. Dazu zählen Abwärme der Abfallverwertungsanlage der KRV in Arnoldstein und weiterer Industriebetriebe, Wärme aus dem Biomasse-Heizwerk in St. Agathen, aus Solarthermie und aus dem Heizkraftwerk Untere Fellach. Leistungsfähige Spitzenlast- und Ausgleichsreserven sorgen für die sichere Versorgung aller Kundinnen und Kunden.“

Wärme aus dem Abwasser der Kläranlage für die Fernwärme

In Zukunft soll in Zusammenarbeit mit der Stadt Villach auch Wärme aus dem Abwasser der Kläranlage Villach für die Fernwärme genutzt werden, hier werden Großwärmepumpen installiert, heißt es weiter. Adolf Melcher: „Unser Gesamtsystem in Villach-Arnoldstein ist ein eindrucksvolles Beispiel, wie die Wärmewende im großen Stil funktionieren kann. Mit der Nutzung von Wärme aus Abwärme, Biomasse, Sonne und in Zukunft auch aus Abwasser bilden wir ein immer nachhaltigeres, für die Region maßgeschneidertes Gesamtsystem, das uns den Ausstieg aus fossiler Energie ermöglicht hat.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 11:24 Uhr aktualisiert