Bis Ende September: Besondere Kunstausstellung im Gemeindeamt Wernberg

Das Leben ist bunt! Diese Vielfalt bringt die Künstlerin Monika Grießer auf die Leinwand, indem sie unterschiedliche Techniken, Motive und Ausdrucksformen erprobt, heißt es in einer Aussendung der Gemeinde. Sie lässt beim Malen ihre Seele sprechen, um ihrer inneren Intuition Ausdruck zu verleihen. Davon können sich Besucher noch bis Ende September überzeugen.

Vernissage im Sommer

Im Sommer wurde die Ausstellung „Mystische Welten“ mit einer Vernissage eröffnet. Bürgermeisterin Doris Liposchek stellte den Gästen, darunter Vizebürgermeisterin Marlene Rogi und Amtsleiterin Anja Schweda, die Künstlerin vor. Monika Grießer wurde 1951 in Wien geboren und zog 1971 der Liebe wegen ins schöne Afritz am See. Bereits als Jugendliche begeisterte sie sich für die Kunst. Erst nach dem Tod ihres Mannes und ihrer Schwester im Jahr 2021 fand sie die Zeit und den Raum, um dem Malen einen festen Platz in ihrem Leben zu geben.

Mystisch und fantastisch

Mit der internationalen Künstlerin Gabriele Graf fand sie eine Lehrerin, die sie einfühlsam und kompetent in den Umgang mit Pinsel und Farbe einführte. So begann Grießer, mit Acrylfarben gegenständlich und abstrakt zu malen. Fantasie, Spiritualität und Begeisterung verliehen ihr „Flügel“. Für die Ausstellung „Mystische Welten“ wünscht sie sich, dass ihre mystischen und fantastischen Welten die Besucherinnen und Besucher verzaubern.