33 Hitzetage in Villach: „Villach muss sich auf die Zukunft vorbereiten“

Laut einer Greenpeace-Analyse verzeichnete die Stadt Villach 33 Hitzetage im Stadtzentrum - schon bis zum 1. August. Die Grünen Villach sehen hier einen Auftrag zum Handeln.

Schon bis zum 1. August verzeichneten etliche Städte mehr Hitzetage als im gesamten Vorjahr. Greenpeace übte scharfe Kritik, denn in vielen betroffenen Innenstädten würde es an mangelnder Bepflanzung mangeln – wir haben berichtet. Villach zählte 33 Hitzetage bei 26,32 Prozent Grün im Stadtzentrum. Die Grünen Villach sehen Handlungsbedarf und orten hier einen Weckruf.

Herkner: „Wir entscheiden, ob wir mehr entsiegeln oder weiter versiegeln“

„Natürlich kann Villach die globale Erderhitzung nicht alleine stoppen. Aber wir haben sehr wohl Einfluss darauf, wie unsere Stadt mit den Folgen umgeht. Wir entscheiden, ob wir mehr Schatten und Grün schaffen oder weitere Flächen aufheizen lassen. Wir entscheiden, ob wir entsiegeln oder weiter versiegeln. Und wir entscheiden, ob wir unsere Stadt heute auf die Sommer von morgen vorbereiten“, sagt Gemeinderätin Karin Herkner.

„Aber wir können etwas dagegen tun“

Weiters betont Herkner: „Wir haben konkrete Maßnahmen eingebracht – von ‚Villach entsiegelt‘ bis zum Entsiegelungs-Masterplan. Manche wurden abgelehnt, andere nur teilweise umgesetzt. Gleichzeitig zeigen uns die Hitzetage jedes Jahr deutlicher, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Das ist angesichts der Entwicklung der letzten Jahre schwer nachvollziehbar.“ Für die Grünen sei bei jedem Projekt entscheidend, wie sich die Maßnahme auf Hitze, Wasser und Grünraum auswirkt. „Wir können nicht verhindern, dass der nächste Sommer wieder heiß wird. Aber wir können etwas dagegen tun“, sagt Herkner.