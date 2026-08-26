Vom Steak bis zur Pasta: Neues Lokal bereichert Villachs Gastronomie

Mit 15. September 2026 eröffnet mit "La Martina" ein neues Lokal in der Gaswerkstraße in Villach. Geboten werden Fleisch- und Fischspezialitäten sowie Pasta.

„Weil wir bei unseren Restaurantbesuchen nie das gefunden haben, was wir gesucht haben, nehmen wir das jetzt selbst in die Hand“, schmunzelt der gebürtige Slowake Peter Petrus im Gespräch mit 5 Minuten. Gemeinsam mit seiner Frau wagt er den Schritt in die Selbstständigkeit und übernimmt das Ristorante „Nero di seppia“ in der Gaswerkstraße 10 in Villach. Unter dem neuen Namen „La Martina“ führen die beiden den Gastronomiebetrieb weiter.

15 Jahre Erfahrung

Petrus bringt bereits 15 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mit. Unter anderem war er schon beim Zocklwirt in Pörtschach sowie als Sous-Chef im voco® Villach tätig. Auf der Speisekarte seines eigenen Restaurants stehen verschiedenste Fleisch- sowie Fischgerichte, darunter Steaks, Calamari sowie Beef Tatar. „Auch Pasta wird es bei uns geben“, so der Betreiber. Vorab stehen aber noch einige Renovierungsarbeiten an. Das bisherige Team des „Nero di seppia“ wird von ihm vollzählig übernommen. Er freut sich bereits auf zahlreiche hungrige Gäste.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 18:00 Uhr aktualisiert