Schlemmen ohne Abfall: Zero-Waste-Brunch geht in die nächste Runde

Frisch, nachhaltig und ohne unnötigen Abfall: Am 30. August und am 13. September 2026 lädt der Verein "Live Together" erneut zum Zero-Waste-Brunch am Lorenzhof in Ledenitzen.

Nachhaltiger Genuss kam in Ledenitzen hervorragend an: Am 9. August 2026 feierte der Zero-Waste-Brunch der Villa Kunterbunt am Lorenzhof seine erfolgreiche Premiere. Das Konzept setzt auf ein qualitativ hochwertiges Speisenangebot und vermeidet dabei konsequent überflüssigen Abfall. Wegen der positiven Resonanz stehen bereits die nächsten Termine fest: Am 30. August und am 13. September 2026 wird das besondere Buffet erneut aufgetischt. „Einfach vorbeikommen, Freunde und Familie mitbringen und einen Ort kennenlernen, der Gemeinschaft neu denkt“, erklären die Mitglieder des Vereins „LIVE Together“. Die Veranstaltung findet jeweils zwischen 10 und 15 Uhr statt. Am 30. August sorgt zudem die Gruppe „Love Light Music“ für musikalische Unterhaltung.