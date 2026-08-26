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Ein Bild auf 5min.at zeigt  Louisa Löscher auf ihrem Pferd und Bürgermeisterin Margit Heissenberger.
Louisa Löscher war bei den Kärntner Landesmeisterschaften ganz vorne mit dabei.
Velden am Wörthersee
26/08/2026
Landesmeisterin

Dressurreiten: Louisa Löscher holt Gold nach Velden

Großer Erfolg für Velden: Louisa Löscher hat sich den Kärntner Landesmeistertitel im Dressurreiten mit Noriker-Pferden gesichert. Auch Bürgermeisterin Margit Heissenberger (SPÖ) gratuliert der Sportlerin.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Großer Triumph auf dem Pferderücken: Die Dröschitzerin Louisa Löscher hat sich den Kärntner Landesmeistertitel im Dressurreiten der Noriker gesichert. Zu dieser hervorragenden sportlichen Leistung gratulierte Bürgermeisterin Margit Heissenberger der erfolgreichen Reiterin persönlich. „Es ist schön, wenn junge Sportlerinnen aus unserer Region mit ihrem Können und ihrem Engagement solche Erfolge feiern können“, so die Gemeindechefin. Ein besonderer Dank ging auch an Martin Jäger und sein gesamtes Team, die vor Ort für optimale Rahmenbedingungen gesorgt haben.

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