Dressurreiten: Louisa Löscher holt Gold nach Velden

Großer Triumph auf dem Pferderücken: Die Dröschitzerin Louisa Löscher hat sich den Kärntner Landesmeistertitel im Dressurreiten der Noriker gesichert. Zu dieser hervorragenden sportlichen Leistung gratulierte Bürgermeisterin Margit Heissenberger der erfolgreichen Reiterin persönlich. „Es ist schön, wenn junge Sportlerinnen aus unserer Region mit ihrem Können und ihrem Engagement solche Erfolge feiern können“, so die Gemeindechefin. Ein besonderer Dank ging auch an Martin Jäger und sein gesamtes Team, die vor Ort für optimale Rahmenbedingungen gesorgt haben.