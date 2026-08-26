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/ ©Montage: 5 Minuten & KABEG
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt das LKH Villach sowie die Erwähnung des neuen Namens auf der KABEG-Webseite.
Das Landeskrankenhaus in der Draustadt heißt bald Klinikum Villach.
Villach
26/08/2026
Klinikum

Namenswechsel in Villach: Landeskrankenhaus wird umbenannt

Das zweitgrößte Spital der Kärntner Krankenanstalten Betriebsgesellschaft (KABEG) ändert seinen Namen: Aus dem Landeskrankenhaus wird bald das „Klinikum Villach“.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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„Wir heißen Sie herzlich willkommen im Klinikum Villach, dem zweitgrößten Spital der Kärntner Krankenanstalten Betriebsgesellschaft (KABEG)“, heißt es bereits auf der Webseite des Krankenhauses. Und tatsächlich: Das Landeskrankenhaus ändert seinen Auftritt: Wie aus Medienberichten hervorgeht, wird das Spital in den nächsten Monaten sukzessiv in „Klinikum Villach“ umbenannt.

Frischer Wind bei der KABEG

Der Begriff Landeskrankenhaus sei offenbar veraltet. Darum hat sich die KABEG für die Namensänderung entschieden. Ziel der Umbenennung ist es, den Betrieb moderner zu präsentieren. Auch würde es der Personalsuche entgegenkommen. Mit dem Wort „Klinik“ würden Menschen nämlich verstärkt zeitgemäße Arbeitsbedingungen sowie Innovation verbinden.

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