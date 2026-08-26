Namenswechsel in Villach: Landeskrankenhaus wird umbenannt

Das zweitgrößte Spital der Kärntner Krankenanstalten Betriebsgesellschaft (KABEG) ändert seinen Namen: Aus dem Landeskrankenhaus wird bald das „Klinikum Villach“.

„Wir heißen Sie herzlich willkommen im Klinikum Villach, dem zweitgrößten Spital der Kärntner Krankenanstalten Betriebsgesellschaft (KABEG)“, heißt es bereits auf der Webseite des Krankenhauses. Und tatsächlich: Das Landeskrankenhaus ändert seinen Auftritt: Wie aus Medienberichten hervorgeht, wird das Spital in den nächsten Monaten sukzessiv in „Klinikum Villach“ umbenannt.

Frischer Wind bei der KABEG

Der Begriff Landeskrankenhaus sei offenbar veraltet. Darum hat sich die KABEG für die Namensänderung entschieden. Ziel der Umbenennung ist es, den Betrieb moderner zu präsentieren. Auch würde es der Personalsuche entgegenkommen. Mit dem Wort „Klinik“ würden Menschen nämlich verstärkt zeitgemäße Arbeitsbedingungen sowie Innovation verbinden.