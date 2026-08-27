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Das Bild auf 5min.at zeigt die FF Kerschdorf.
Die Freiwillige Feuerwehr Kerschdorf bedankte sich mit einem Fest bei Unterstützern und Helfern.
Kerschdorf
27/08/2026
Nette Geste

„Danke-Fest“: Feuerwehr Kerschdorf bedankte sich bei Helfern und Unterstützern

In fröhlicher und geselliger Atmosphäre fand das Danke-Fest der Freiwilligen Feuerwehr
Kerschdorf statt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)
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Damit bedankte sich die Feuerwehr bei den zahlreichen Freunden und Unterstützern für ihre tatkräftige Mithilfe beim diesjährigen Zeltfest. Bürgermeisterin Margit Heissenberger nutzte die Gelegenheit für einen Besuch und überzeugte sich dabei auch von den neuen Spinden sowie den frisch adaptierten Räumlichkeiten, heißt es in einer Aussendung der Marktgemeinde Velden.

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