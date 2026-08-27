„Danke-Fest“: Feuerwehr Kerschdorf bedankte sich bei Helfern und Unterstützern

Damit bedankte sich die Feuerwehr bei den zahlreichen Freunden und Unterstützern für ihre tatkräftige Mithilfe beim diesjährigen Zeltfest. Bürgermeisterin Margit Heissenberger nutzte die Gelegenheit für einen Besuch und überzeugte sich dabei auch von den neuen Spinden sowie den frisch adaptierten Räumlichkeiten, heißt es in einer Aussendung der Marktgemeinde Velden.