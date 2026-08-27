Preseason: „Adler“ jagen ersten Sieg gegen EV Landshut

Nach drei Testspielen warten die Blau-Weißen noch auf den ersten Erfolg. Vor heimischem Publikum soll nun der nächste Entwicklungsschritt gelingen und erstmals ein Sieg eingefahren werden, heißt es vom Verein.

Starker Gegner aus der DEL

Das klare Ziel ist es, erstmals über 60 Minuten eine geschlossene Leistung abzurufen und den ersten Sieg einzufahren. Mit dem EV Landshut gastiert ein echter Prüfstein in Villach. Der zweifache deutsche Meister reist unter der Leitung von Headcoach Uwe Krupp an und hat seinen Kader für die neue Spielzeit gezielt verstärkt. Besonders die Offensive der Niederbayern hat es in sich: Mit Tor Immo und Trevor Gooch stehen zwei Ex-Bekannte aus der ICE Hockey League im Kader, die gemeinsam mit Neuzugängen wie Marc-Olivier Roy und Jon Blum für enormen Druck sorgen dürften. Auf die Adler wartet somit ein körperlich robuster und offensivstarker Gegner.

Comeback in der Stadthalle

Personell gibt es vor dem Match gute Nachrichten für die Kärntner: Stürmer Paolo Wieltschnig kehrt nach langer Verletzungspause auf das Eis zurück und soll behutsam Einsatzzeiten erhalten. Neuzugang Joseph Cramarossa absolvierte zwar wieder Teile des Mannschaftstrainings, ein Einsatz kommt für ihn jedoch noch zu früh. Auch Kapitän Alexander Rauchenwald fehlt weiterhin im Aufbautraining nach seinem Kreuzbandriss. Coach Pierre Allard setzt somit erneut auch auf junge Talente, die sich auf Profi-Niveau beweisen sollen.