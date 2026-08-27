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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Kreuzungsbereich.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in der Treffner Straße in Villach.
Villach
27/08/2026
Verkehrsunfall

Auto erfasst E-Scooter-Lenkerin: 31-Jährige schwer verletzt

Eine E-Scooter-Lenkerin wurde am Donnerstagvormittag in Villach von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Die 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Die 31-Jährige fuhr mit ihrem E-Scooter am Donnerstag auf dem Gehweg der Treffner Straße in Richtung Meerbothstraße. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen überquerte sie dann den Schutzweg. Dabei wurde sie von einer 34-jährigen Autofahrerin erfasst und zu Boden geschleudert. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste mit der Rettung ins Klinikum Villach eingeliefert werden. „Die Alkomatentest mit den Beteiligten verliefen negativ“, heißt es vonseiten der Polizei abschließend.

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