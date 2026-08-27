Auto erfasst E-Scooter-Lenkerin: 31-Jährige schwer verletzt

Die 31-Jährige fuhr mit ihrem E-Scooter am Donnerstag auf dem Gehweg der Treffner Straße in Richtung Meerbothstraße. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen überquerte sie dann den Schutzweg. Dabei wurde sie von einer 34-jährigen Autofahrerin erfasst und zu Boden geschleudert. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste mit der Rettung ins Klinikum Villach eingeliefert werden. „Die Alkomatentest mit den Beteiligten verliefen negativ“, heißt es vonseiten der Polizei abschließend.