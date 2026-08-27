Kilometerlange Ölspur hielt Feuerwehren auf Trab

Ein Ölaustritt hat am Mittwoch einen Feuwehreinsatz im Gemeindegebiet von Finkenstein ausgelöst. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat auf der Rosental Straße (B85) vom Kreisverkehr bis nach Latschach eine Spur aus Hydrauliköl hinterlassen. Bei der Erkundung durch die Feuerwehr zeigten sich außerdem Verunreinigungen auf der L44 Pogöriacher Straße sowie auf der Gemeindestraße nach Altfinkenstein. Um die Gefahr rasch zu bannen, arbeiteten die Freiwilligen Feuerwehren Latschach, Faak am See und Finkenstein sowie die Polizei und die Straßenmeisterei Hand in Hand. „Mittels Ölbindemittel konnte das Öl gebunden werden“, erklären die Florianis abschließend.