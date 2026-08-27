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/ ©FF Latschach
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute beim Beseitigen der Ölspur. Sie kehren Sand von der Fahrbahn.
Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zum Einsatz aus.
Latschach
27/08/2026
Einsatz

Kilometerlange Ölspur hielt Feuerwehren auf Trab

Die Freiwilligen Feuerwehr Latschach, Faak am See und Finkenstein sowie die Polizei wurden am Mittwoch auf die Rosental Straße (B85). Dort hat ein Fahrzeug Hydrauliköl verloren.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Ein Ölaustritt hat am Mittwoch einen Feuwehreinsatz im Gemeindegebiet von Finkenstein ausgelöst. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat auf der Rosental Straße (B85) vom Kreisverkehr bis nach Latschach eine Spur aus Hydrauliköl hinterlassen. Bei der Erkundung durch die Feuerwehr zeigten sich außerdem Verunreinigungen auf der L44 Pogöriacher Straße sowie auf der Gemeindestraße nach Altfinkenstein. Um die Gefahr rasch zu bannen, arbeiteten die Freiwilligen Feuerwehren Latschach, Faak am See und Finkenstein sowie die Polizei und die Straßenmeisterei Hand in Hand. „Mittels Ölbindemittel konnte das Öl gebunden werden“, erklären die Florianis abschließend.

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