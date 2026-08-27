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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Jugendlichen mit Schlapfen am Mittagskogel.
Ein Jugendlicher stieg mit Latschen auf den Gipfel.
Mittagskogel
27/08/2026
Gefährlicher Wagemut
Leserstory

Jugendlicher wandert in Schlapfen auf den Mittagskogel

Ungläubige Blicke am Mittagskogel: Ein Wanderer beobachtete am Mittwoch einen Jugendlichen, der offenbar nur mit Schlapfen den Gipfel erklommen hatte.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(180 Wörter)
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„Jeder der auf dem Mittagskogel schon einmal gewandert ist, weiß, wie anstrengend und anspruchsvoll das Gelände ist – und er kommt mit Schlapfen!“ 5 Minuten-Leser Nik bezieht sich dabei auf einen Jugendlichen, welchen er am Mittwoch am Berggipfel beobachtet hat. Dieser lief tatsächlich mit Latschen über das unwegsame Gelände.

Gefährlicher Leichtsinn

Bernhard Pichler-Koban, Geschäftsstellenleiter der Bergrettungslandesorganisation in Kärnten, kann da nur mit dem Kopf schütteln. „Es gibt viele, vor allem junge Leute, die top ausgestattet auf Kärntens Bergen unterwegs sind, aber einen Ausreißer muss es wohl immer geben“, erklärt er gegenüber 5 Minuten und betont: „Damit erhöht er das Unfallrisiko markant.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Jugendlichen mit Schlapfen am Mittagskogel.
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Ein Wanderer hielt die riskante Aktion am Mittagskogel mit der Kamera fest.

Bergrettung appelliert an Vernunft

Pichler-Koban appelliert in diesem Zusammenhang an den gesunden Menschenverstand: „Eine gründliche Tourenplanung ist unverzichtbar. Sie sollte nicht nur die passende Ausrüstung berücksichtigen, sondern auch Tourenlänge, Schwierigkeitsgrad und den regionalen Bergwetterbericht.“ Zudem sollten man auf Wettereventualitäten vorbereitet sein, so der erfahrene Bergretter abschließend: „Ein Biwaksack kann bei einem Wettersturz schon mal Leben retten.“

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