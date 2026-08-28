Bekanntes Villacher Pasta-Lokal soll in neue Hände übergeben werden

Das Restaurant im Stadtpark erfreute sich seit jeher großer Beliebtheit. Dennoch möchte sich die Inhaberin Daniela Sternad beruflich neu aufstellen. Für den etablierten Betrieb wird nun eine passende Nachfolge gesucht.

Nachfolge für „Pasta Mama“ gesucht

Das im Herbst 2022 eröffnete Lokal erweiterte sein ursprüngliches Nudel-Sortiment vor zwei Jahren um hausgemachte Pizzen. Sternad kombiniert in ihrer Gaststätte italienische Spezialitäten mit regionaler Herzlichkeit. Die gelernte Zahnarztassistentin sammelte vor ihrem Schritt nach Villach bereits reichlich Erfahrung in Familien- sowie Eigenbetrieben, unter anderem am Sternberg.

Betreiberin hält Ausschau nach Interessenten

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, handelt es sich rein um organisatorische Gründe: Neben der Erziehung dreier Kinder erweist sich die Führung des Fünf-Personen-Betriebs als sehr zeitintensiv, zudem endet nächstes Jahr das Mietverhältnis. Sternad war dazu für 5 Minuten noch nicht erreichbar. Über die Übergabe-Plattform der Wirtschaftskammer hält sie nun Ausschau nach Interessenten. Sie selbst möchte, sofern sich ein Nachfolger findet, künftig wieder im kleineren Rahmen den Kochlöffel zu schwingen, heißt es abschließend.