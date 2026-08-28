Schauübungen und Co.: Großer Sicherheitstag am 12. September in Nötsch

Ein großangelegter Sicherheitstag geht am 28. August 2026 in Nötsch im Gailtal über die Bühne. Dort könnt ihr unter anderem Einsatzübungen der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Bergrettung hautnah miterleben.

Spannende Einblicke in die Arbeit der Einsatzkräften bietet der großangelegte Sicherheitstag am 12. September 2026 in Nötsch. Zwischen 11 und 15 Uhr organisieren die Marktgemeinde, der Kärntner Zivilschutzverband und alle beteiligten Einsatz- und Rettungsorganisationen ein abwechslungsreiches Programm auf dem lokalen Sportplatz.

Spektakuläre Schauübungen

Zwölf mitwirkende Verbände sorgen für Live-Action: Die Feuerwehr, das Rote Kreuz, die Bergrettung und die österreichische Rettungshundebrigade demonstrieren ihr Können in realistischen Einsatzübungen. Das Bundesheer ist mit einer umfangreichen Informationsschau vor Ort. Zudem wartet eine großangelegte Fahrzeug- und Geräteschau der teilnehmenden Organisationen.

Tipps für die eigene Sicherheit

Experten informieren vor Ort zudem über Unwetter, Erdbeben, Naturgefahren und Blackout sowie private Vorsorge. Vorführungen zu Brandschutz und Erster Hilfe vermitteln wichtiges Alltagswissen, ergänzt durch eine Mountainbike-Trialshow der AUVA. Für kleine Gäste stehen ein Fahrrad-Parcours des ÖAMTC, ein Malbewerb und ein Rätsel auf dem Programm.

© Kärntner Zivilschutzverband Eine Vorführung dreht sich um die Themen Fettbrand, Brand- und Explosionsgefahren.