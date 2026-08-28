Spitze Plastikteile im Tierstreu: Villacherin will nun andere warnen

Wer dieses Produkt Zuhause hat, sollte ganz genau hinschauen. Bereits zum zweiten Mal entdeckte eine 5 Minuten-Leserin teils spitze Fremdkörper im Pressstreu ihrer Kleintiere. Sie will nun andere warnen.

„Gott sei Dank habe ich es frühzeitig bemerkt“, wendet sich eine 5 Minuten-Leserin am Freitag an die Redaktion. Beim Reinigen ihres Kleintierkäfigs kamen in einer Packung Pressstreu nämlich zwei teilweise spitze Kunststoffteile zum Vorschein. „Das war jetzt schon die zweite Packung, die davon betroffen war“, ist die Villacherin verärgert. Gekauft hat sie beide in einem Supermarkt im Bereich der Ossiacher Zeile.

Supermarkt reagiert auf Beschwerde

Auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt eine Sprecherin der Lebensmittelkette: „Es handelt sich um eine Produktreklamation. Die Kundin soll sich bitte an unser Kundenservice wenden. Sie bekommt das Produkt ersetzt.“ Außerdem wird betont: „Natürlich werden wir uns das auch mit dem Hersteller ansehen.“ Die Leserin will indes auch andere Tierhalter darauf hinweisen: „Seid aufmerksam und kontrolliert eure Streupackungen.“