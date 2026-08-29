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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein VSV-Match gegen den HCB Südtirol.
Der EC VSV setzte sich im Heimspiel mit 6:3 gegen den EV Landshut durch.
Villach
29/08/2026
Vorbereitungen

VSV-Adler überzeugen im zweiten Preseason-Heimspiel

Der EC VSV setzte sich im zweiten Preseason-Heimspiel mit 6:3 gegen den EV Landshut durch. Neben Toren der Neuzugänge gab es auch ein emotionales Comeback zu feiern.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft für den EC VSV weiterhin nach Maß. Im zweiten Preseason-Heimspiel am Freitagabend (28. August 2026) boten die Draustädter eine engagierte und über weite Strecken dominante Leistung gegen den EV Landshut. Am Ende belohnten sich die Adler mit einem verdienten 6:3-Erfolg.

Villacher zeigen sich treffsicher

In der Offensive zeigten sich die Villacher treffsicher: Während die Neuzugänge Metzler und Andersson jeweils ein Tor beisteuerten, avancierte Joël Teasdale mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Auch Maximilian Rebernig und Kevin Hancock trugen sich in die Torschützenliste ein. Auch gab es noch was zum Feiern: „Paolo Wieltschnig feiert heute nach rund einem Jahr sein Comeback und steht erstmals wieder in einem Spiel für die Adler auf dem Eis“, so in einem Posting vor dem Spiel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2026 um 10:13 Uhr aktualisiert
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