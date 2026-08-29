Neueröffnung in Villach: Stefanie Fantur bringt „Adamea“ in die Drauparkstraße

Neuzugang für die Draustadt: Am voraussichtlich 21. September 2026 eröffnet Stefanie Fantur ihr neues Geschäftslokal „Adamea“ in der Drauparkstraße. Die gelernte Schamanin und Klangmeisterin vereint dort Verkauf und Behandlungen.

In Villach entsteht derzeit ein neuer Anlaufpunkt für Ganzheitlichkeit, Entspannung und Spirituelles: Ende September öffnet das Geschäftslokal „Adamea“ in der Drauparkstraße 2 offiziell seine Türen. Hinter dem Konzept steht die Villacherin Stefanie Fantur, die sich nach zweijähriger Nebenberuflichkeit nun voll und ganz ihrer Berufung verschreibt. Die gelernte Schamanin, Reiki- und Klangmeisterin erfüllt sich damit einen lang gehegten Traum: „Das freut mich schon sehr. Es ist zwar jetzt noch viel Arbeit, aber es wird einfach wunderschön“, freut sich Fantur im Gespräch mit 5 Minuten.

Bunter Laden im Erdgeschoss

Das zweistöckige Lokal ist klar aufgeteilt. Im Erdgeschoss erwartet die Kunden eine bunte Verkaufsfläche mit Produkten, die es in dieser Kombination selten gibt. Angeboten werden unter anderem Therapieklangschalen, zeremonieller Kakao aus Peru, handgefertigter Schmuck, Decken aus Guatemala sowie Tonarbeiten von Schamanen-Kolleginnen. Auch selbstgemachtes Räucherwerk und energetisierte Kerzen zählen zum Sortiment.

Behandlungen, Ausbildungen & Zeremonien im Obergeschoss

Im zweiten Stock stehen der Expertin zwei eigene Räumlichkeiten zur Verfügung. Während in einem Raum individuelle Anwendungen wie Reiki, schamanische Reisen und Klangschalenmassagen stattfinden, dient der zweite Raum für Ausbildungen. Zusätzlich plant die Inhaberin monatliche Events: „Einmal im Monat habe ich Meditationen mit Kakaozeremonien und schamanischen Reisen geplant“, so Fantur.