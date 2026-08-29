Adler wollen gegen Rosenheim nächsten Schritt machen

Nach dem überzeugenden 6:3-Erfolg gegen den EV Landshut wartet auf den EC iDM Wärmepumpen VSV bereits am morgigen Sonntag der nächste Härtetest in der diesjährigen Preseason.

Nach dem starken Auftritt gegen Landshut wartet auf den VSV mit den Starbulls Rosenheim bereits der nächste Test in der Villacher Stadthalle.

Nach dem starken Auftritt gegen Landshut wartet auf den VSV mit den Starbulls Rosenheim bereits der nächste Test in der Villacher Stadthalle.

Nach dem starken Auftritt gegen Landshut wartet auf den EC VSV bereits die nächste Aufgabe. Am morgigen Sonntag, 30. August, um 17 Uhr gastieren die Starbulls Rosenheim aus der DEL2 in der Villacher Stadthalle. Die Adler wollen an die zuletzt gezeigte Leistung anknüpfen.

Starker Auftritt gegen Landshut

Das Trainerteam konnte aus dem Duell mit Landshut zahlreiche positive Erkenntnisse mitnehmen. Über weite Strecken bestimmten die Blau-Weißen das Spiel, überzeugten mit einem strukturierten Aufbau und sorgten offensiv immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Gleich sechs Treffer gelangen den Adlern. Joël Teasdale traf doppelt, außerdem waren Maximilian Rebernig, Kevin Hancock, Linus Andersson und Julian Metzler erfolgreich. Auch Torhüter Joe Cannata zeigte eine starke Leistung. Besonders erfreulich: Sowohl das Powerplay als auch das Penalty Killing funktionierten.

Starker Gegner aus Rosenheim

Mit den Starbulls Rosenheim wartet nun ein ambitioniertes DEL2-Team. Die Oberbayern haben ihren Kader im Sommer prominent verstärkt. Unter anderem wechselte Ex-Adler Ryan McKiernan nach Rosenheim und wurde dort zum Kapitän ernannt. Auch offensiv verfügen die Gäste über viel Qualität. Scott Feser zählte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern, zusätzliche Verstärkung kam unter anderem mit Jordy Bellerive und Keaton Mastrodonato. In der Vorbereitung besiegten die Starbulls die Tölzer Löwen mit 3:2, gegen die Kassel Huskies setzte es eine knappe 3:4-Niederlage.

Keine Änderungen beim VSV

Personell bleibt beim VSV im Vergleich zum Landshut-Spiel alles unverändert. Paolo Wieltschnig steht nach seiner langen Verletzungspause weiterhin zur Verfügung. Bei seinem Comeback am Freitag konnte der Stürmer bereits überzeugen. Joseph Cramarossa macht ebenfalls Fortschritte und absolvierte bereits Teile des Mannschaftstrainings. Für einen Einsatz gegen Rosenheim kommt die Partie allerdings noch zu früh. Kapitän Alexander Rauchenwald befindet sich nach seinem Kreuzbandriss weiterhin im Aufbautraining. Headcoach Pierre Allard will auch gegen Rosenheim wieder jungen Spielern die Möglichkeit geben, sich auf Profi-Niveau zu beweisen.