Grund für Sperre im Karawankentunnel: Mutter und zwei Kinder bei Unfall verletzt

Ein Auffahrunfall hat am Samstagnachmittag für eine längere Sperre des Karawankentunnels gesorgt. Eine 36-jährige Autofahrerin und ihre beiden Kinder wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Auffahrunfall im Karawankentunnel wurden eine 36-jährige Autofahrerin und ihre beiden Kinder verletzt. Der Tunnel musste vorübergehend komplett gesperrt werden.

Bei einem Auffahrunfall im Karawankentunnel wurden eine 36-jährige Autofahrerin und ihre beiden Kinder verletzt. Der Tunnel musste vorübergehend komplett gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, dem 29. August 2026, gegen 14.30 Uhr auf der A11 im Karawankentunnel. Eine 36-jährige Deutsche war mit ihren beiden Kindern im Alter von fünf und acht Jahren in Richtung Slowenien unterwegs. Vermutlich aufgrund des starken Verkehrsaufkommens bremste die Frau ihren Pkw ab. Ein unmittelbar dahinter fahrender 21-jähriger Deutscher leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf.

Drei Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die 36-Jährige sowie ihre beiden Kinder unbestimmten Grades verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht. Der 21-jährige Lenker und seine Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Tunnel eineinhalb Stunden gesperrt

Der Unfall hatte auch erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr. Der Karawankentunnel musste in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Sperre dauerte von etwa 14.30 Uhr bis 16 Uhr.