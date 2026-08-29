Nach Hilferuf wegen Fischen: 5 Minuten berichtet, Bürgermeister handelt sofort

Die Situation der Fische in Warmbad sorgt für große Besorgnis. Nun reagiert die Stadt Villach: Bürgermeister Günther Albel bestätigt gegenüber 5 Minuten, dass noch heute erste Maßnahmen gesetzt werden.

Nach den Hinweisen zur Situation in Warmbad reagierte die Stadt Villach und Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) umgehend. Noch am Samstag sollen erste Maßnahmen zum Schutz der Fische gesetzt werden.

Nach den Hinweisen zur Situation in Warmbad reagierte die Stadt Villach und Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) umgehend. Noch am Samstag sollen erste Maßnahmen zum Schutz der Fische gesetzt werden.

Die Situation der Fische in Warmbad bewegt zahlreiche Villacher. Nachdem 5 Minuten am Samstag über das drohende Fischsterben berichtet hatte, wurde auch die Stadt aktiv. Bürgermeister Günther Albel bestätigt gegenüber 5 Minuten die rasche Reaktion: „Ein Einsatzteam der Stadt ist bereits im Warmbad aktiv“, erklärt Albel. Die ersten Maßnahmen sollen noch am heutigen Samstag durch Mitarbeiter des Wirtschaftshofes erfolgen. Gleichzeitig bedankt sich der Bürgermeister für die Hinweise auf die Situation.

©zVg. Gollner | Im Restwasser des Zillerbaches kämpfen die letzten Fische ums Überleben.

Am Montag folgt die Abstimmung

Mit den Sofortmaßnahmen ist die Angelegenheit noch nicht abgeschlossen. Bereits am Montag soll es laut Albel eine Abstimmung mit dem zuständigen Amt für Wasserwirtschaft des Landes Kärnten geben. Dabei soll geklärt werden, welche weiteren Schritte notwendig sind. Für die Fische in Warmbad könnte die schnelle Reaktion entscheidend sein.

Schon im Februar sorgten tote Fische für Aufsehen

Es ist nicht das erste Mal, dass die Situation der Fische in Warmbad für Aufregung sorgt. Bereits im Februar berichtete 5 Minuten über ein massives Fischsterben im Zillerbach. Damals gab es unterschiedliche Einschätzungen zur Ursache, woraufhin weitere Untersuchungen durch Gewässerökologen des Landes veranlasst wurden.