Nach nur wenigen Monaten: Geschäftslokal in Villach wieder frei

Am Villacher Hans-Gasser-Platz steht eine kleine Gewerbefläche erneut leer. Der bisherige Mieter stellt den Betrieb vor Ort ein, die Immobiliensuche für Nachfolger hat bereits begonnen.

Die Adresse verzeichnet damit den nächsten Mieterwechsel innerhalb kurzer Zeit: Nachdem bis November 2025 ein Geschäft für Kollagen- und Proteinprodukte dort ansässig war, übernahm im Februar die Firma „Nexum IT Solutions“ das Lokal.

Unzureichende Nachfrage

Nach einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ stellte der IT-Dienstleister den Standort Ende Juli wieder ein. Als Ursache gilt eine unzureichende Nachfrage, das Unternehmen strebe nun eine Neuausrichtung an.

Nachnutzung mit klarem Anforderungsprofil

Die rund 15,5 Quadratmeter große Fläche wird aktuell zur Neuanmietung ausgeschrieben. „Das Geschäftslokal besteht aus einem Verkaufsraum mit ca. 15,5 m² Nutzfläche und einem außen liegenden Gemeinschafts-WC im Innenhof. Es gibt eine Schaufensterfront und eine große Wandfläche für Regale, die Deckenhöhe beträgt ca. 4 Meter“, heißt es im Inserat. Seitens der Barta Immobilientreuhand GmbH sind Gastronomiekonzepte allerdings ausgeschlossen. Gesucht werden bevorzugt Mieter aus dem Dienstleistungs- oder Einzelhandelsbereich – etwa eine Modeboutique, ein Schmuckgeschäft, ein Friseursalon oder ein Nagelstudio, heißt es weiter.