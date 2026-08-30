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Symbolfoto von 5min.at: Mann bricht über die Terrasse in ein Haus ein.
Ungewöhnliche Beute in Arnoldstein: Ein bislang unbekannter Täter brach in ein Einfamilienhaus ein und ließ Bekleidung mitgehen.
Arnoldstein
30/08/2026
Diebstahl

Ungewöhnliche Beute: Einbrecher geht auf „Shoppingtour“ im Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter brach am Sonntag in ein Einfamilienhaus in Arnoldstein ein. Dafür soll er ein Fenster eingeschlagen haben. Was er mitnimmt, ist eher ungewöhnlich.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Der Einbruch ereignete sich am 30. August 2026 in der Gemeinde Arnoldstein im Bezirk Villach-Land. Zwischen 1.40 und 7.27 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Nach Angaben der Polizei schlug der Täter dafür ein ebenerdig gelegenes Fenster ein und gelangte so in das Gebäude.

Bekleidung gestohlen

Im Inneren des Hauses stahl der Unbekannte Bekleidung. Anschließend verließ er den Tatort in unbekannte Richtung. Wie hoch der durch den Einbruch und den Diebstahl entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Auch welche Kleidungsstücke der Täter mitnahm – und ob sie ihm überhaupt passen – ist nicht bekannt.

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