Große Neueröffnung in Villach-Land: Hier entsteht ein neues Fitnessstudio

Für Sportbegeisterte in Feistritz an der Drau gibt es bald eine neue Adresse: Mit ET-FIT eröffnet ein neues Fitnessstudio. Trainiert werden kann dort täglich von frühmorgens bis Mitternacht.

Wer in Feistritz an der Drau und Umgebung regelmäßig trainieren möchte, bekommt eine neue Möglichkeit direkt vor der Haustür. In der Kreuzner Straße entsteht mit ET-FIT ein neues Fitnessstudio. Hinter dem Unternehmen stehen Udo und Mirjam Jester. Mitglieder sollen täglich zwischen 4 und 24 Uhr Zutritt zum Studio haben – auch am Wochenende und an Feiertagen. Der Zugang erfolgt digital per Face-ID beziehungsweise QR-Code über eine App.

Training und Wellness unter einem Dach

Mit einer Fläche von rund 1.200 Quadratmetern fällt das neue Studio durchaus großzügig aus. Nach Angaben des Betreibers werden dort mehr als 100 Geräte des Herstellers Panatta zur Verfügung stehen. Neben den klassischen Trainingsmöglichkeiten ist auch ein Wellnessbereich vorgesehen. Ob dieser genutzt werden kann, hängt vom jeweiligen Mitgliedschaftsmodell ab. Wer sich das Studio zunächst ansehen und ausprobieren möchte, kann laut Anbieter nach vorheriger Vereinbarung ein kostenloses Probetraining absolvieren. Auch beim Training selbst spielt die App eine Rolle. Darüber können unter anderem Workouts abgerufen, Aktivitäten dokumentiert und Informationen rund um das Studio eingesehen werden.

Erst schauen, dann trainieren

Noch bevor der reguläre Betrieb startet, können sich Neugierige selbst ein Bild vom neuen Fitnessstudio machen. Für den 3. Oktober 2026 ist ein Open Day geplant. Dabei soll es Führungen durch das Studio sowie Vorführungen an den Trainingsgeräten geben. Auch Fragen rund um das neue Angebot sollen vor Ort beantwortet werden. Die offizielle Eröffnung folgt nur zwei Tage später: Ab 5. Oktober soll bei ET-FIT regulär trainiert werden können.