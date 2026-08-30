Villacher räumen bei „Kärnten Läuft“ ab: Das haben die Nachwuchstalente geschafft

Bei der 25. Auflage von „Kärnten Läuft“ konnte der LC Villach ordentlich abräumen. Vor allem der Nachwuchs überzeugte mit Siegen, Stockerlplätzen und einer beeindruckenden Teamleistung.

Die 25. Auflage von „Kärnten Läuft“ ist geschlagen – und für den LC Villach gab es dabei einiges zu feiern. Die jungen Athletinnen und Athleten zeigten starke Leistungen und holten gleich mehrere Spitzenplätze.

Groschacher macht Siegesserie perfekt

Besonders erfolgreich war Niklas Groschacher. In der Klasse M11 setzte er seine beeindruckende Serie fort und gewann die 1.370 Meter in einer Zeit von 4:39 Minuten. Für den jungen Villacher war es bereits der vierte Sieg in Folge. Auch Matteo Cuoni durfte ganz oben auf das Podest. In der M13 verteidigte er seinen Titel über 1.845 Meter erfolgreich. Mit einer Zeit von 6:11 Minuten sicherte er sich diesmal für den LC Villach den Sieg.

Auch Leitner wieder ganz vorne

Ebenfalls ihren Vorjahressieg wiederholen konnte Sarah Leitner. In der Klasse W15 bewältigte sie die 1.845 Meter in 6:54 Minuten und ließ damit die Konkurrenz hinter sich. Doch damit war die Villacher Medaillenausbeute noch nicht beendet: Timijan Trontelj erreichte in der M11 mit 4:51 Minuten den dritten Platz. Eden Van De Velde lief in der W11 in 5:33 Minuten ebenfalls auf Rang drei. Helena Prodnik holte sich in der W13 mit einer Zeit von 7:13 Minuten den zweiten Platz.

Zehnter Teamsieg in Folge

Nicht nur bei den Einzelwertungen konnte der LC Villach überzeugen. Mit den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewann der Verein auch die Teamwertung beim Junior Run – und das bereits zum zehnten Mal in Folge. Damit ging erneut der von Pullnig Promotions bereitgestellte Scheck an die Villacher. Für den LC Villach endete das Jubiläumswochenende damit mit drei Siegen, drei weiteren Stockerlplätzen und dem nächsten Erfolg in der Teamwertung.