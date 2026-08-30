Besonderer Aufruf: Diese Villacher Paare sollen sich jetzt unbedingt melden

Seit Jahrzehnten Seite an Seite? Die Stadt Villach sucht Ehepaare, die heuer ein besonderes Hochzeitsjubiläum feiern. Auf die Jubelpaare wartet eine gemeinsame Feier.

Die Stadt Villach ist derzeit auf der Suche nach Ehepaaren, die in diesem Jahr ein rundes oder halbrundes Hochzeitsjubiläum feiern. Angesprochen sind Paare, die seit 50, 55, 60, 65, 70 oder sogar noch mehr Jahren verheiratet sind.

Feier, Urkunde und Blumen

Die langjährige gemeinsame Zeit soll entsprechend gewürdigt werden. Für die Jubelpaare ist eine Feier vorgesehen, bei der sie eine Urkunde sowie Blumen erhalten. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Kopie der Hochzeitsurkunde. Zudem müssen die Jubelpaare ihren Hauptwohnsitz in Villach haben.

So können sich Jubelpaare melden

Interessierte beziehungsweise deren Angehörige können sich mit Namen, den erforderlichen Unterlagen und den Kontaktdaten der Jubilare bei der Stadt Villach melden. Die Unterlagen können per Post an den Magistrat Villach, Öffentlichkeitsarbeit, Rathausplatz 1, 9500 Villach, oder per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@villach.at übermittelt werden.