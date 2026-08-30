Partnerin als Einnahmequelle? Mann wegen Zuhälterei und Gewalt vor Gericht

Schwere Vorwürfe gegen einen Mann, der sich am Dienstag vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten muss. Er soll seine Lebensgefährtin in Villach verletzt, genötigt und der Prostitution zugeführt haben.

Einem Mann wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin in Villach verletzt, genötigt und ihr 60.000 Euro an Prostitutionsentgelt abgenommen zu haben. Wegen Zuhälterei muss er sich nun vor Gericht verantworten.

Einem Mann wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin in Villach verletzt, genötigt und ihr 60.000 Euro an Prostitutionsentgelt abgenommen zu haben. Wegen Zuhälterei muss er sich nun vor Gericht verantworten.

Am Dienstag, dem 1. September, steht am Landesgericht Klagenfurt ein brisanter Prozess auf dem Programm. Angeklagt ist ein rumänischer Staatsangehöriger. Die ihm vorgeworfenen Taten sollen sich in Villach ereignet haben.

Lebensgefährtin verletzt und genötigt?

Laut der veröffentlichten Verhandlungsübersicht der Justiz soll der Angeklagte seine Lebensgefährtin genötigt und verletzt haben. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, die Frau schließlich der Zuhälterei zugeführt zu haben. Besonders schwer wiegt ein weiterer Vorwurf: Der Mann soll seiner Lebensgefährtin 60.000 Euro an Prostitutionsentgelt abgenommen haben. Weitere Einzelheiten zum mutmaßlichen Tatzeitraum, zu den konkreten Umständen oder dazu, über welchen Zeitraum das Geld erwirtschaftet worden sein soll, gehen aus den öffentlich zugänglichen Verhandlungsdaten nicht hervor.

Mehrere Vorwürfe vor Gericht

Verhandelt wird unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, Nötigung, Zuhälterei und gefährlichen Drohung. Die Verhandlung ist für 10.30 bis 11.30 Uhr im Landesgericht Klagenfurt angesetzt und wird vor einer Einzelrichterin beziehungsweise einem Einzelrichter geführt. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.