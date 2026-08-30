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/ ©Suzana Kenzević
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Silbersee in herbstlicher Kulisse. Die Blätter der Bäume haben sich bereits bunt verfärbt. Die Bäume spiegeln sich im Wasser des Sees.
Am 6. September lädt die Feuerwehr St. Ulrich zum traditionellen Sommerfest am Silbersee. Ab 10 Uhr wartet ein buntes Programm für die ganze Familie.
Silbersee
30/08/2026
6. September

Sommerfest am Silbersee: Feuerwehr St. Ulrich lädt zum Feiern ein

Live-Musik, Kulinarik und jede Menge Programm für die kleinen Gäste: Am 6. September lädt die Feuerwehr St. Ulrich zu ihrem traditionellen Sommerfest am Silbersee in Villach.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
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Am Sonntag, dem 6. September, wird am Silbersee wieder gemeinsam gefeiert. Die Feuerwehr St. Ulrich veranstaltet ihr traditionelles Sommerfest und hat dafür ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie vorbereitet. Los geht es um 10 Uhr.

Musik und Kulinarik am Silbersee

Für die passende musikalische Begleitung ist ebenfalls gesorgt. Unter anderem sorgt die Hauskapelle Avsenik für Stimmung. Dazu warten auf die Besucher kulinarische Spezialitäten und ein gemütliches Beisammensein. Auch für Kinder gibt es einiges zu erleben. Eine Hüpfburg lädt zum Spielen und Austoben ein.

Feuerwehrjugend zeigt ihr Können

Ein besonderer Programmpunkt ist die Jugendübung. Dabei zeigt die Feuerwehrjugend, was sie bereits gelernt hat, und gibt den Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit und Ausbildung. Die Kameradschaft der Feuerwehr St. Ulrich freut sich auf zahlreiche Besucher und einen geselligen Sonntag am Silbersee.

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